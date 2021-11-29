İspanyol BBVA CEO’su: TL’deki değer kaybı bize fayda sağladı

İspanyol BBVA CEO’su Onur Genç, TL’deki değer kaybı sayesinde Garanti Bankası hisseleri için ödeyecekleri tutarın euro bazında gerilediğini, bundan bankanın fayda sağladığını söyledi.

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Garanti Bankası’nın ana hissedarı İspanyol BBVA’nın CEO’su Onur Genç, Türkiye’de kısa vadeli risklerin farkında olduklarını, şu anda TL’deki değer kaybının bankaya fayda sağladığını belirtti.

Genç, “İki konuda değişiklik var; para birimindeki değer kaybı alım teklifimizin değerinin değişmesini sağladı” dedi.

Garanti Bankası’nın en büyük hissedarı olan BBVA, bankanın paylarının geri kalanının tamamı için değeri 2.25 milyar euroyu bulan hisse başına 12.2 lira alım teklifte bulunacağını açıklamıştı.

Genç, anlaşmaya TL bazında varıldığı için değer kaybının ardından anlaşmanın maliyetinin 1.8 milyar euroya gerilediğini ve BBVA’nın sermayesine olan etkisinin başlangıçta öngörülen 1.4 milyar eurodan yaklaşık 1.1 milyar euroya düştüğünü belirtti. (REUTERS)

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