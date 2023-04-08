İspanyol devinin başkanı Arda Güler’i istiyor: İşte bonservis bedeli

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Arda Güler, her geçen gün Avrupa kulüplerinin daha yakından takip ettiği bir isim oluyor.

18 yaşındaki oyuncu genel olarak yedek kulübesinde olsa da son haftalarda daha fazla şans bulmaya başladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan genç oyuncu dört kez gol atmayı başarırken üç kez de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA ÇOK BEĞENİLDİ

Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş’ı konuk ettiği derbiye ilk 11’de başlayan Arda Güler oynadığı oyunla takdir topladı.

A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başaran Arda Güler, sarı – lacivertliler sahadan 4-2 mağlup ayrılmasına rağmen sahanın en iyi ismleri arasında gösterdildi. Genç yaşına rağmen derbide büyük bir sorumlulukla oynayan Arda, Fenerbahçe hücumlarını yönlendiren isimdi.

KADIKÖY’E GÖZLEMCİ AKINI

Fenerbahçe’nin hemen hemen her maçı Avrupalı devlerin gözlemcileri tarafından takip ediliyor. Özellikle İtalyan ve İspanyol ekipler Arda Güler’i gözlemciler aracılığıyla yakından takip ediyor.

Sezon sonunda bazı Avrupa kulüplerinin Fenerbahçe’nin kapısını resmi teklifle çalması bekleniyor.

İSPANYOLLARDAN ARDA GÜLER İDDİASI

İspanyol Relevo’da Toni Juanmarti ve Matteo Moretto imzalı haberde Barcelona’nın Arda Güler’i yakından takip ettiği iddia edildi.

Haberde, genç yeteneklere yatırım yapmayı planlayan Barcelona’nın hedefindeki isimelerden birinin de Arda Güler olduğu ifade edildi.

Mali yönden sıkıntılı günler geçiren Barcelona’nın artık büyük bonservisler ödeyerek üst düzey yıldızlar transfer edemeyeceği için genç isimlere yöneldiği vurgulandı.

’20 MİLYON EURO’DAN AŞAĞI GİTMEZ’

Relevo’daki haberde; son 10 yılın en büyük yeteneklerinden biri olmaya aday olduğu vurgulanan Arda Güler’in 20 milyon Euro’dan az bir rakama transfer edilemeyeceği ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN LAPORTA İSTEKLİ

Haberde Arda Güler’in teknik özellikleriyle ilgili olarak ise, “Solak e mükemmel bir teknik kaliteye sahip. 1.76 boyunda ve vücudu da kas kütlesi düeyinde gelişmiş.

Zaman zaman sahte bir kanat oyuncusu ve hatta bir durdurucu olarak da oynadı. Ekonomik nedenlerden dolayı Barcelona mermilerini idareli kullanmak zorunda. Arda Güler, Başkan Joan Laporta’nın gerçekten atmaya istekli olacağı bir mermi” şeklinde anlatıldı.