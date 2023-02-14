İspanyol ekip enkazdan çıkardıkları depremzedeleri ziyaret etti

İspanya’nın arama-kurtarma ekiplerinden Askeri Acil Durum Birimi (UME), dün akşam yaptıkları ziyareti “Sevgi dolu bir kucaklamadan daha büyük bir ödül olamaz; Leyla’nın bizden tüm İspanyollara göndermemizi istediği bir kucaklama (mesajı): Siz kanatsız meleksiniz” ifadeleriyle paylaştı.

Depremlerin ilk günlerinden itibaren arama-kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol kurtarıcılar, bugün Gaziantep’in Islahiye’deki merkezlerinden ayrılırken askeri tören düzenledi ve Adana’ya doğru yola koyuldu. (DHA)