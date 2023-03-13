İspanyollar duyurdu, Trabzonsporlu yıldız açıkladı!

Dünkü maç öncesi Adana Demirspor’la arasında 4 puan fark olan ve Avrupa hedefi için mutlaka kazanması gereken Trabzonspor, önemli bir virajı kayıpsız döndü. İlk 3 potasında sezonu bitirmek isteyen Bordo-Mavililer, direkt rakiplerinden birini devirmiş oldu. Ümraniye yenilgisinin ardından taraftarı önünde bu kez kazanan Karadeniz ekibi, puanını 41 yaptı. Seçim döneminde alınan bu galibiyet moralleri yükseltirken, şimdi Trabzonspor’u uzun bir ara bekliyor. Önümüzdeki hafta ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olduğu için haftayı BAY geçecek olan Fırtına, ardından milli karşılaşmalar olduğu için Nisan ayına kadar maç oynamayacak.

Kayseri deplasmanıyla başlayacak

Bordo-Mavililer, önümüzdeki ayın ilk haftasında ligde Kayserispor deplasmanına çıkacak, 5 Nisan’da ise Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, sıkıntılı geçen sezonda Türkiye Kupası’nı en ciddi hedef olarak belirledi.

Şimdilik tek aday

Zirvenin gerisinde kalmak istemeyen Karadeniz ekibinde tüm planlar ilk 3 için yapılıyor. Bu doğrultuda camiada başkanlık seçimi de yakından takip ediliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası sonrası resmi olarak adaylığını tek açıklayan isim şu ana kadar Ertuğrul Doğan olmuştu. Camianın önde gelenleri, Ağaoğlu’na yeniden seçime girmesi için baskı yaparken seçim rüzgarları Trabzonspor kulislerinde iyice esmeye başladı.

Daha büyük bir ligde oynamak istiyor

Fırtına seçim gündemiyle meşgul olurken İspanyollar’dan da flaş bir iddia geldi. İspanya’nın yüksek tirajlı saygın gazetelerinden Marca, Marc Bartra’nın sezon sonunda Karadeniz devinden ayrılma kararı aldığını öne sürdü. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun bu kararı almasındaki en büyük sebebin de kariyerine daha büyük bir ligde devam etmek istemesi olarak gösterildi.

Barça ve Dortmund’da oynadı

Sezon başında İspanya La Liga temsilcisi Real Betis’ten 1.25 milyon Euro’ya renklere bağlanan tecrübeli savunmacı kariyerinde Barcelona ve Borussia Dortmund formaları giydi. Bartra’nın, Trabzonspor’la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BARTRA YALANLADI!

İspanyol oyuncudan ise bu haberden kısa bir süre sonra resmi açıklama geldi. Başarılı savunmacı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Trabzonspor’dan ayrılmak istediğime dair medyada paylaşılan bilgi tamamen yanlıştır” ifadelerine yer verdi.