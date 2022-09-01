Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Personel alıyor

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına Akademik Personel alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Bitiş Tarihi 13 Eylül 2022 Salı (Mesai bitimi Saat 17:30)

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