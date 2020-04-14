Isparta'da belediyenin atölyelerinde günde 20 bin maske üretiliyor

ISPARTA (AA) – Isparta'da, koronovirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Isparta Belediyesi İş ve Meslek Edindirme Kurslarınca (İSMEK) günde 20 bin maske üretiliyor.

İSMEK'te kesim ve dikim işleri biten maskeler, sterilize edilmesinin ardından paketlenerek vatandaşlara dağıtılıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maske satışlarını yasakladığını hatırlattı.

Isparta Belediyesinin maske üretimi için belirli bir altyapıya sahip olduğunu belirten Başdeğirmen, "Altyapıyı daha güçlendirmek için yeni makineler aldık. Günde 20 bin maske üretiyoruz. Ortalama 12 bin maskeyi günlük dağıtıma hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

Belediyeye ait 4 atölyede ise koruyucu tulum üretildiği bilgisini veren Başdeğirmen, şöyle konuştu:

"Üretime katkı vermek isteyen ev kadınlarımıza da kumaşları veriyoruz. İki gün sonra da dikilmiş şekilde geri alıyoruz. Bu şekilde üretimimizi günden güne artırarak tüm vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılama çabası içerisindeyiz. Üretilen maskelerimiz, Belediye Sağlık Müdürlüğünün bünyesinde bulunan fırınlarda steril edildikten sonra, ekiplerimiz üzerindeki koruyucu tulum ve eldivenlerle paketleme yapılıyor. "

Üretimi yapan işçilerden Fatma Başyiğit ise günde 600 maske diktiğini belirterek, "Elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu koronavirüs illetini hep birlikte yenmek için uğraşıyoruz." dedi.