Isparta’da çocuğunu su buharıyla ısıtmaya çalışan anneden iktidara: Hakkımı helal etmiyorum

Isparta’daki dört günlük elektrik kesintisinde Sevinç Özdemir Saraç, ocakta su kaynatarak 2,5 yaşındaki çocuğunu ısıtmaya çalışmasıyla gündeme gelmişti. Saraç, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, çocuğunu ısıtmak için ocakta kaynattığı suları göstererek, “2,5 yaşında bir çocuğum var ve yoğun kar yağışı nedeniyle elektrikler yok. Dolayısıyla da kombi çalışmıyor. Dört ocakta da su kaynıyor” demişti.

Saraç, o gün yaşadıklarını İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’a anlattı.

2,5 yaşındaki çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışan Sevinç Özdemir Saraç, iktidardakilere ve yetkililere hakkını helal etmediğini belirterek, “Şahsım adına söylüyorum; asla ve asla hakkımı helal etmiyorum. Bu sürece geldikten sonra zaten helal etmiyorum” dedi.

BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN



👇



https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

#ısparta #elektrikkesintisi #aylincesur #iyiparti #yurttaştv