Isparta'da imam caminin bir bölümünü “hayır marketi”ne dönüştürdü

ISPARTA (AA) – Isparta'da bir imam caminin bir kısmını dar gelirli vatandaşların yaralanabilmeleri için "hayır marketi"ne çevirdi.

Emre Mahallesi'ndeki Hacı Ali Gökgöz Camisi imam hatibi Hüseyin Öztürk, dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla caminin bir bölümünü hayır marketine dönüştürdü.

Heyırseverlerin verdiği gıda, giyim gibi ürünler, buradan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İl Müftüsü Bayram Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın yardımlaşma ve hayır ayı olduğunu söyledi.

Vatandaşların yardım ve hayır yapmak için adeta bir yarış içine girdiğini belirten Bayram, "Din görevlisi arkadaşımız ramazan marketi uygulaması başlattı. Duyanlar yardım etme konusunda elinden geleni yapıyor. Biz bu uygulamayı daha da genişletmek istiyoruz. Sadece bir ayda değil bundan sonra devamlı yapmak istiyoruz." dedi.

Camide görevli imam Hüseyin Öztürk ise Kovid-19 nedeniyle işini kaybedenler, evine yiyecek götüremeyenler olduğunu belirterek, "İhtiyaç sahipleri için camimizin bir kısmını hayır marketi olarak açtık. Yardımseverler bize getiriyor, biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." diye konuştu.