Isparta’daki yangında 1 hafta geride kaldı

Isparta’nın Sütçüler ilçesi Çandır köyündeki yangın 1 haftayı geride bıraktı. Dün yağmurun yağmasıyla birlikte yangının büyümesi büyük ölçüde engellenirken alevler de büyük ölçüde kontrol altına alındı.

1 haftalık süreçte 20’e yakın ev zarar görürken, yangın bölgesi 7’nci gününde Bekir bağlar sınırlarında yağmur düşmeyen 1 bölgede yangın devam ediyor. Ekipler bir yandan bölgede devam eden yangına müdahale ederken diğer taraftan soğutma çalışması yapıyor. Yangın, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiyenin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınırken, ekipler bu mahalleler ile farklı bölgelerdeki alevlere müdahale ediyor. Bir yandan da söndürülen alanlarda soğutma çalışması gerçekleştiriliyor. (İHA)

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