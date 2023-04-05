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5 Nisan 2023
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İşportacı Zehra teyze TBMM yolunda! Aday oldu…

Alaturka Online
Alaturka Online

Başkent’in tanınmış simalarından Zehra teyze, Türkiye Komünist Partisi milletvekili aday adayı oldu. İşportacılık yapan 73 yaşındaki Zehra teyze için “TKP Gelir Herşey Değişir” sloganı yer alan seçim afişleri hazırlandı.

Tüm emekçilerin TBMM’de sesi olacağını belirten Zehra Canan, Sözcü Gazetesine konuştu.

Canan, “Ankara milletvekili adayı olmam için partiden aradılar. Görüşmede neden ben diye sordum. Siz, halkın tanıdığı ve sevdiği bir kişi oldunuz. TBMM’de halkın sesi olacağınıza inandığımız için sizi düşündük dediler ikna oldum. Geçim derdi ve çocuklarımın iş sıkıntısı nedeniyle işportaya çıktım. Şimdi sadece kendi ailemin değil, tüm geçim sıkıntısı çeken insanların sesi olacağım. TBMM’de özgürlüklerin yanında ve yasakların karşısında olacağım. Ankaralıların oylarına talibim” dedi.

OYUM KILIÇDAROĞLU’NUN

Zehra teyze Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğini belirterek, “Oyum Kılıçdaroğlu’nun. Hak, hukuk ve Adalet mutlaka kazanacak. TBMM’de doğru bildiğimi sakınmadan söylemeye devam edeceğim. Ekonomi ve siyaset konusunda gündemi çok sıkı takip ediyorum. Her gün Sözcü Gazetesi okuyorum. Kapitalist düzene karşı yeni bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum. TBMM’ye bir işportacının girmesi orada güzel bir hava ve değişime de neden olacak. Ankaralı vatandaşlarımızın oylarına talibim” dedi.

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