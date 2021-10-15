İsraf sürdükçe bu çalkantı bitmez

TCMB’deki görev değişimlerinin arkasındaki teorik tartışmaya değinen Ege Cansen, “Çılgın projelerle kamudaki israf sürdürüldüğü müddetçe Kavcıoğlu’nun politikası hiçbir işe yaramaz, bir çalkantıdan diğer bir çalkantıya savruluruz” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nda (TCMB) iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu üyesini görevden alma kararını “Ya ben ya o operasyonu” şeklinde değerlendiren yazarımız Ege Cansen, tüm bunların gerisindeki teorik tartışmalara değinerek, “Ben yıllardır Türkiye’deki ana akım iktisatçıların savunduğunun tersini söylüyorum. Kavcıoğlu da bunu söylüyor: ‘Türkiye’de cari açık azalmadan enflasyon kalıcı olarak düşmez. Bunun için de döviz fiyatlarını baskılamak yanlıştır’ diyor. Diğer taraf ne diyor; ‘Faizleri artıralım sıcak para gelsin, dolar arzı artsın.’ Bunların ikisi de doğru ancak ikincisi kısa vade için doğru” dedi. Kavcıoğlu’nun temelde söylediğine katıldığını ifade eden Cansen, “Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için cari açığı kapatmak lazımdır. Bu da Türkiye’ye sıcak para çekimini durdurarak, hatta caydırarak sağlanabilir” dedi ve bu arada artan enflasyonu yönetmenin de ayrıca zor bir iş olduğuna dikkat çekti.

“Kavcıoğlu teorik olarak doğrudur ancak TCMB’nin bu politikasının Hazine ve Maliye tarafında da desteklenmesi lazım” diyen Cansen, “Kanaldı, suydu, savunma sistemiydi, saraydı” derken gayri iktisadi, akıl dışı ve çılgın olarak tanımlanabilecek kararların alındığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu’na ‘Sen kal , senin yolunu onayladım’ dedikten sonra bu israf devam etmemeli. Devam ederse Kavcıoğlu’nun poltikası da hiçbir işe yaramaz, bir çalkantıdan diğer bir çalkantıya savruluruz” dedi.

Mayıs 2021’de TCMB’ye başkan yardımcısı olarak atanan, önceki gün ise görevden alınan Prof. Dr. Semih Tümen’in başkan olacağına dair gündeme gelen söylentileri hatırlatan Ege Cansen, “Herhalde Şahap Kavcıoğlu bundan rahatsız oldu. Baktı ki bunun gerisinde bir şeyler pişiyor ‘Ya Semih Bey ve arkadaşları ya ben’ dedi. Cumhurbaşkanı da hikayeyi dinledi ve Kavcıoğlu’nu seçti. Bu konuşma yüzde yüz böyle cereyan etmiştir” yorumunu yaptı.