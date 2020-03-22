İsrail adına ajanlık yapan Fahuri'nin yardımcılarından Hayik, Lübnan'da ölü bulundu

BEYRUT (AA) – Lübnan'da İsrail adına ajanlık yapmakla suçlanan eski asker Amir Fahuri'nin yardımcılarından emekli polis memuru Antuan Yusuf el-Hayik, ülkenin güneyindeki El-Miyye Miyye köyünde sahibi olduğu bir dükkanda ölü bulundu.

Yerel basında yer alan haberde, Fahuri'ye yakın isimlerden ve El-Hiyam Hapishanesinde onunla birlikte çalışan Lübnan İç Güvenlik Güçleri'nden emekli polis memuru Hayik'in dükkanında ölü bulunduğu belirtildi.

Haberde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin susturucu takılmış tabancayla Hayik'e yakın mesafeden ateş açtığı ve ölümüne neden olduğu aktarıldı.

Hayik, İsrail ile işbirliği yapma ve tutuklulara işkence etme suçlamasıyla Askeri Mahkeme tarafından hapse mahkum edilmiş ve 10 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.

– Amir Fahuri davası

İsrail ordusu, ülkeyi işgal ettiği 1982-2000 yıllarında Lübnanlı tutuklular için tahsis ettiği Hiyam Hapishanesinin başına Lübnan askerlerinden Amir Fahuri'yi atamıştı.

Lübnan Askeri Mahkemesi, İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesiyle 1998'de Fahuri’yi 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. ABD'ye kaçan Fahuri ise cezanın zaman aşımına uğradığı düşüncesiyle 21 yıl aradan sonra 13 Eylül 2019'da Lübnan'a dönmüştü.

Lübnanlılar, Fahuri'nin ülkeye dönmesinin ardından düzenledikleri gösterilerde, "İsrail ajanlarına müsamaha gösterilmesin", "Lübnanlılara karşı işlenen suçlar örtbas edilmesin" pankartları açmış ve Fahuri'nin mahkeme önüne çıkarılmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Lübnan Emniyet Teşkilatı, Fahuri'yi sorguya çektikten sonra yeniden askeri mahkemeye sevk etmişti. Askeri mahkeme ise 16 Mart'ta, Fahuri hakkındaki davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine hükmetmişti.

İsrail işgali döneminde alıkonulan Lübnanlıları işkence altında öldürmekle suçlanan Fahuri'nin cezasını çekmeden bırakılması, Şiiler başta olmak üzere Lübnan toplumunun ciddi tepkisine neden olmuştu.