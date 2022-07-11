İsrail Başbakanı’ndan Erdoğan’a tebrik

İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; İsrail Başbakanı Yair Lapid, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

MESCİD-İ AKSA’DA STATÜKONUN KORUNMASI

Erdoğan da görüşmede, Yair Lapid’i başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti. 1 Kasım’da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa’da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.

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