İsrail bombaları konuşma ve yürüme zorluğu çeken beyin atrofisi hastası 7 yaşındaki Buseyne'yi hayattan kopardı

GAZZE (AA) – NUR EBU IYŞE – Gazze Şeridi'nde beyin hücrelerinin kaybı ve bu duruma bağlı küçülmesi anlamına gelen beyin atrofisi hastalığı nedeniyle konuşma ve yürüme zorluğu çeken 7 yaşındaki Buseyne Ubeyd, İsrail'in son saldırılarında yine beynine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Buseyne, 7 yıllık kısa ömründe pek çok zorluk yaşadı. Küçük kızın narin ve zayıf bedeni uzun ve meşakkatli bir tedavi süreci geçirdi. Ailesi kızları iyileşir umuduyla dört defa onu Gazze'den işgal altındaki Doğu Kudüs'e götürerek oradaki El-Makasıd Hastanesinde tedavi ettirmeye çalıştı.

Beynindeki hasara ve küçülmeye rağmen namaz kılmayı öğrenen Buseyne, konuşamamasına ve Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayet okuyamamasına rağmen her ezanın peşinden abdest almak ve namaz kılmak için çabalıyordu.

AA muhabirine konuşan Buseyne'nin babası Mahmud Ubeyd, onun Kur'an'a olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:

"Kur'an okurken mırıldanıyordu ama doğru okuduğuna emindim."

– Yiyecek almaya çıkan babasının peşinden ölüme gitti

Buseyne, geçen ay İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, yiyecek almaya giden babasına yetişmek için dizlerinin üstünde sürünerek dışarı çıktı.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Buseyne, dizlerindeki acıya rağmen aşağıya kadar inmeyi başardı.

Evin küçük bahçesinde babasını arayan Buseyne, onu bulamayınca olduğu yere oturarak dönmesini beklemeye başladı. Ancak bu sırada İsrail savaş uçaklarından atılan ve evlerinin yakınına düşen bir roketin şarapnel parçaları küçük Buseyne'nin başına isabet etti.

– "Buseyne kanlar içindeydi"

Baba Mahmud, o anları anlatırken, düşen roketin adeta bir deprem etkisi yaptığını, herkesin sağa sola kaçıştığını, sonrasında evinin yakınlarından gelen çığlık sesleriyle oraya doğru yöneldiğini dile getirdi.

Neler olup bittiğini anlamak için eve koştuğunu belirten acılı baba, "Buseyne kanlar içindeydi. Hemen kucağıma aldım ve caddeye koştum. Yolda bir ambulansa rastladık. Ambulansa binice doktorlar, bir şarapnel parçasının Buseyne'nin başına saplandığını söylediler ve 'Kızın şehit oldu' dediler. Bu haber üzerime düşen bir yıldırım gibiydi." ifadelerini kullandı.

– Buseyne'den geriye gülümseyen fotoğrafı kaldı

Buseyne, Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayramlıklarını giymiş bir şekilde annesinin telefonuyla fotoğraf çekilmişti.

Anne Aişe Ubeyd, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığında, Buseyne'yi mutlu etmek ve bombardıman seslerini unutturmak için ona bayramlık aldığını, kızının elbiseyi gördüğü anda elini havaya kaldırarak sevinçle mırıldanmaya başladığını anlattı.

Acılı anne, "Onu her mutsuz gördüğümde, elbiseyi dolaptan çıkarıp ona gösteriyor ve bu kimin diyerek onu sevindirmeye çalışıyordum. O da 'Benim' diyordu." dedi.

Kızının gördüğü tedaviye cevap verip biraz da olsa iyileşme gösterdiğini ve yavaş yavaş yürümeye başladığını söyleyen Aişe Ubeyd, "Daha fazla iyileşme göstermesini ve konuşma, okuma sorununa çözüm bulmayı bekliyorduk." diye konuştu.

Bayramın ikinci günü hayatını kaybeden Buseyne'den geriye gerçekleşemeyen hayaller ve bayram günü çekildiği o fotoğraf kaldı.

– "Ne suçu vardı da onu öldürdüler ?"

Buseyne'yi çok özlediğini ve onun evin neşe kaynağı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki kız kardeşi ise yaşananlara anlam veremiyor ve "Ne suçu vardı da onu öldürdüler ?" diye soruyor.

– Ailesi Buseyne'yi iki kez kaybetti

Anne Aişe, Buseyne'nin hastalığının genetik olduğunu, aynı ismi taşıyan ablasının da bu hastalıktan vefat ettiğini söyledi ve şunları kaydetti:

"Ona ablasının ismini verdim. Allah'ın onu, 9 sene önce aynı hastalıktan vefat eden ablasının yerine bize bağışladığını düşünmüştük."

Ailesi, ablasıyla aynı ismi taşıyan Buseyne'yi yine onun yanına defnetti.