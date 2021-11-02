İsrail Büyükelçiliği: Siber saldırı sonucu birtakım uygun olmayan içerikler paylaşıldı

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği, “Büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla birtakım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır“ açıklamasında bulundu.

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’nin resmi sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye dair bir paylaşım yapıldı.

Büyükelçilikten dakikalar sonra yapılan açıklamada, büyükelçiliğin sosyal medya hesabının siber saldırıya uğradığı bildirildi.

“BİRTAKIM UYGUN OLMAYAN İÇERİKLER PAYLAŞILDI”

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’nden şu açıklama yapıldı:

* Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında Büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla birtakım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır.

* Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz.

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