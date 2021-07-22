İsrail Büyükelçisi Erdan’dan ABD’nin 35 eyaletine çağrı: Ben & Jerry’s’e karşı Anti-BDS aktifleştirin

İsrail’de en sevilen dondurma markalarının başında gelen ABD’li Ben & Jerry’s’in, İsrail’in işgal edip Yahudi yerleşimleriyle donattığı Filistin topraklarında dondurma satmama kararının yankıları sürüyor.

Eski başbakan Benyamin Netanyahu‘nun dondurma şirketinin boykot edilmesi çağrısının ardından İsrail’in ABD Büyükelçisi Gilad Erdan’dan da markaya karşı bir hamle geldi.

Aynı zamanda İsrail’in BM Daimi Temsilcisi olan Erdan, İsrail üstündeki ekonomik ve siyasi baskıyı artırmayı amaçlayan Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi’ne (BDS Hareketi) karşı yasa çıkaran 35 eyalet valisine bir mektup yazdı.

Bu adımı Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile koordine bir şekilde attığını belirten Erdan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Şirketin kararına karşı çıkmayı değerlendirmenizi, eyalet yasalarınız ve Ben ve Jerry’s ile eyaletiniz arasındaki ticari anlaşmalar dahil olmak üzere ilgili diğer adımları atmayı düşünmenizi talep ediyorum.”

‘Kararın fiili olarak antisemitik uygulamaların benimsenmesine, Yahudi devletinin gayrimeşrulaştırmanın ilerlemesine ve Yahudi halkını canavarlaştırmaya neden olduğu için çok ağır olduğunu’ vurgulayan büyükelçi, “Boykotun Batı Şeria’daki İsrail’e ait mağazalardan alışveriş yapan “Filistinlilere de önemli ölçüde zarar verdiği’ni de öne sürdü.

Anti-BDS olarak bilinen ve Florida, Illinois, New York, New Jersey, Kaliforniya, Maryland ve Teksas gibi eyaletlerde yürürlükte olan yasa alan bu yasa, Ben & Jerry’s’in merkezinin bulunduğu Vermont’ta bulunmuyor.