İsrail, Filistinlilerin zeytin bahçelerine girmesini engelleyen karar çıkardı

RAMALLAH (AA) – İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin bahçelerine girmesini engelleyen 20 askeri karar çıkardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının "Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarım alanlarına saldırılarına rağmen" Filistinlilerin topraklarına girmesini engelleyen 20 askeri karar çıkardığını söyledi.

Kararın, Filistinlilerin ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine bitişik yüzlerce dönümlük zeytin bahçelerine girmesini engellediğini aktaran Assaf, ancak alınan kararla asıl hedeflenenlerin Filistinli toprak sahipleri olduğunu vurguladı.

Assaf, bu kararlara dayanarak İsrail'in Filistinlilerin yüzlerce dönüm arazisine el koymayı hedeflediğine dikkati çekti.

İsrail makamları, alınan söz konusu kararla ilgili henüz açıklama yapmazken genellikle bu tür adımları "güvenlik gerekçesiyle" ilişkilendiriyor.

Zeytin hasadının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki çeşitli yerlerde çiftçiler, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğruyor.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.