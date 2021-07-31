İsrail gemi saldırısından İran’ı sorumlu tuttu: Yalnızca bizim sorunumuz değil

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail’e ait ticari geminin Umman açıklarında uğradığı saldırının ardından yaptığı açıklamada, “İran yalnızca İsrail’in sorunu değil, aynı zamanda hepimize zarar veren bir terör, yıkım ve istikrarsızlığın kaynağıdır. Seyir özgürlüğüne de zarar veren İran terörü karşısında asla sessiz kalmamalıyız” dedi.

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İsrail’e ait bir ticari geminin Umman açıklarında saldırıya uğramasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Saldırıdan İran’ı sorumlu tutan Bakan Lapid, “İran yalnızca İsrail sorunu değil, aynı zamanda hepimize zarar veren bir terör, yıkım ve istikrarsızlığın kaynağıdır. Seyir özgürlüğüne de zarar veren İran terörü karşısında asla sessiz kalmamalıyız” ifadelerini kullanarak diğer ülkelere de çağrıda bulundu.

İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Lapid, “Kendisine bir İngiliz vatandaşının öldürüldüğü gemiye yapılan saldırıya şiddetle karşılık verilmesi gerektiğini söyledim” dedi. Lapid, “Washington, Londra ve Birleşmiş Milletler’deki büyükelçiliklere yönetimdeki muhatapları ve New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ndeki ilgili heyetlerle birlikte çalışmaları talimatını verdim” ifadesini kullandı.

2 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ



İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO) dün yaptığı açıklamada, İsrailli M/T Mercer Street adlı ticari geminin Umman açıklarında gece geç saatlerde saldırıya uğradığını duyurmuştu. Umman’ın Masirah adasının kuzeydoğusunda gece saatlerinde meydana geldiği belirtilen saldırının korsanlıkla ilgilisi olmadığı ve olayın soruşturulduğu belirtilmişti. Saldırıyı kimin düzenlediğine dair bilgi verilmemişti.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer’in sahibi olduğu Londra merkezli Zodiac Maritime Denizcilik şirketi tarafından yapılan açıklamada ise Tanzanya’dan Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) giderken Umman açıklarında saldırıya uğrayan gemide 1’i İngiliz, 1’i Rumen olmak üzere 2 mürettebatın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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