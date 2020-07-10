İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

SELFİT (AA) – İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam şehit edilen 29 yaşındaki Filistinli İbrahim Ebu Yakub'un cenaze töreni sonrasında bir Filistinliyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selfit kentine bağlı Kifl Haris beldesinde İsrail güçleri tarafından plastikle kaplanmış metal kurşunla göğsünden vurulan bir Filistinliye Sağlık Bakanlığına bağlı ekiplerin müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaralı Filistinlinin Selfit kentindeki Şehit Yaser Arafat Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve sağlık durumunun stabil olduğu bilgisine yer verildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin dün akşam işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 29 yaşındaki Filistinli İbrahim Ebu Yakub'un cenaze töreni sonrasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail güçlerinin cenaze törenine katılanlara plastikle kaplanmış metal kurşunla ateş açtığını ve gaz bombası attığını söyleyen görgü tanıkları, Filistinlilerin ise taş atarak karşılık verdiğini aktardı.

Arbedenin yaşandığı bölgede görev yapan sağlık görevlileri de, İsrail güçlerinin attığı gaz bombalarından etkilenen onlarca kişinin alanda tedavi edildiğini belirtti.

İsrail makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

– İsrail askerleri dün akşam Filistinli İbrahim Ebu Yakub'u şehit etmişti

İsrail askerleri, dün akşam Kifl Haris beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcileri koruyan askerlere molotofkokteyli attığı iddiasıyla Filistinli Ebu Yakub'u boynundan vurarak şehit etmişti.

Ebu Yakub için Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Kifl Haris beldesinde cenaze töreni düzenlenmiş, Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende, sık sık İsrail karşıtı sloganlar atılmıştı.

Selfit Devlet Hastanesi'nden alınan Filistinli gencin naaşı, Kifl Haris beldesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verilmişti.