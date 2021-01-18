İsrail güçleri, Doğu Kudüs’te Filistinli şehidin anıtını yıktı

KUDÜS (AA) – İsrail makamları, İkinci İntifada’da şehit düşen 20 yaşındaki Filistinli Mecdi El-Musulmani’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan anıtını yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina mahallesinde uzun yıllar önce El-Muslumani’nin anısına yapılan anıtı yıktığı belirtildi.

Öte yandan Filistinli Beyt Hanina ile Şuafat Mahallesi Bölge Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin anıtı yıkması kınandı.

İsrail makamlarından anıtın yıkımına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Musulmani, 2000’de patlak veren İkinci İntifada’da işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin El-Esbat (Aslanlı) kapısında 6 Ekim’de İsrail askerlerince sıfır noktasından vurularak şehit olmuştu.

– İkinci intifada

Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un, 28 Eylül 2000'de, İsrail askerinin koruması altında Aksa'nın avlusunda dolaşması, İkinci İntifada'nın fitilini ateşlemişti.

Filistinlilerle İsrail askerleri arasında 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 250 kişinin ve 13 İsrail askerinin yaralanmasına neden olan çatışmaların ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki kentlerde onlarca kişinin yaralanmasına neden olan şiddet olayları hızla yayılmıştı.

Beş yıl süren İkinci İntifada sırasında 4 bin 412 Filistinli hayatını kaybederken, 48 bin 322 Filistinli yaralanmıştı. Aynı zamanda söz konusu çatışmalarda 1069 İsrailli ölmüş, 4 bin 500 İsrailli yaralanmıştı. İkinci İntifada süresince Batı Şeria ve Gazze Şeridi, İsrail askerlerinin istilalarına, binlerce evin yıkılmasına, tarım alanlarının tahrip edilmesine sahne olmuştu.

Eski İsrail Başbakanı Şaron'un tartışmalı Mescid-i Aksa ziyaretinin ardından Eylül 2000'de başlayan İkinci İntifada, Şubat 2005'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Şaron arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla son bulmuştu.