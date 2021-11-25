İsrail güçleri Kudüs’te Filistinlilere saldırdı: 63 yaralı

Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 63 Filistinli yaralandı.

Sozcu.com.tr

İsrail güçleri, Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

İsrail güçleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinliler ise İsrail güçlerine havai fişek atarak karşılık verdi. Kudüs’teki Al-Amal Derneği tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 63 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 3’ünün plastik mermilerin isabet etmesi sonucu, 60’ının ise gazdan etkilendiği ifade edildi.

Yaralananlar arasında 2 sağlık çalışanının da bulunduğunu belirten Al-Aman, bunlardan 1’inin plastik mermiyle yaralandığını, diğerinin ise gazdan etkilendiğini kaydetti. Ayrıca Kudüs’teki yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Al-Isawiya bölgesinde Mansour Mahmoud adlı bir Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

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