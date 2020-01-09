İsrail hava savunma nizamına 1 dolara ışın ateşleyen lazer kılıcı da katılıyor

İsrail Savunma Bakanlığı, füze, roket ve insansız hava araçlarını vurmak üzere Demir Kubbe hava savunma sistemini tamamlayacak yeni lazer sistemi geliştirdiklerini duyurdu.

Öncesinde ABD’nin İran’ın 2 numarası Kasım Süleymani’ye suikastine Irak’taki ABD üslerine füze saldırısıyla yanıt veren Tahran, kendisine karşı saldırılar için askeri üslerini kullandıran ülkeleri de vurmakla tehdit etmişti.

Bakanlığın bugünkü açıklamasına göre savunma şirketleri ve akademisyen bilim insanlarının araştırmalarına on yıllardır yapılan yatırımlar sayesinde son dönemde kaydedilen bir teknolojik gelişme, bu sistemi mümkün kıldı.

Fütüristik savunma sistemi, henüz gelişme aşamasında, yıl boyunca denemeleri yapılacak ve kısa vadede operasyonel olmayacak.

Tıpkı Demir Kubbe gibi onu tamamlayacak lazer savunma sisteminin geliştirilmesi de yüz milyonlarca dolara mal oldu, ama ikincisi her kullanımının çok ucuza gelecek olması sayesinde nihayetinde çok uygun maliyetli olacak.

İsrail Savunma Bakanlığı Silah Geliştirme ve Teknoloji Altyapı İdaresi’ne (MAFAT) başkanlık eden Tuğgeneral Yaniv Rotem, Demir Kubbe’den her avcı füze atşının binlerce dolara mal olduğunu, oysa lazerin her ateşlenmesinin ortalama 1 dolar tutacağını söyledi.

Demir Kubbe’den sınırlı sayıda avcı füze barındırabiliyorken, lazer sistemi elektriğe bağlı olduğu müddetçe cephane kıtlığı çekmeyecek.

İkincisinin dezavantajı ise kötü hava koşullarından kaynaklanan düşük görüş şartlarında iyi çalışamaması.

MAFAT Başkanı Tuğgeneral Rotem, “Ancak görebildiğimiz bir şeyi lazerle vurabiliriz” dedi.

Bakanlığın açıklamasına göre MAFAT, Elbit ve Rafael savunma şirketleri birlikte çalışarak bu lazer sisteminin üç versiyonunu geliştirecek:

Biri statik karaya bağlı sistem olacak ve İsrail sınırlarına konuşlandırılarak çevredeki yerleşimler korumaya alınacak.

Diğeri mobil bir platforma yüklenerek sahadaki askerleri korumaya alacak.

Üçüncüsü uçağa konuşlandırılıp bulutların üzerine çıkarılarak düşük görüş şartları sorunu aşılacak ve böylece sistemin menzili muazzam ölçüde genişleyecek.

Rotem “Havada, karada ve denizde değişik enerjilerin kullanıldığı yeni bir savaş çağına giriyoruz. Bakanlığın son yıllardaki ar-ge yatırımları İsrail devletini yüksek enerjili lazer sistemleri alanında lider ülkeler arasına soktu” dedi.

Açıklamaya göre bu lazer sisteminin geliştirilmesine katılan başka bir ülke bulunmuyor halihazırda.

Aralık 2018’de İsrail’in ekonomi gazetesi Globes, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın bakanlığa lazer teknolojisine çok büyük yatırım yapılması ve kullanılabilir bir prototip üretilmesi çabalarının hızlandırılması talimatını verdiğini yazmıştı.

Çarşamba gecesi bakanlığın başarısını kutlayan bir açıklama yapan Liberman’ın halefi Naftali Bennett, “İsrail beyni, yeni icatlarla liderlik etmeye devam ediyor. Lazer projesi savunma nizamını daha öldürücü, daha güçlü ve daha ileri hale getirecek” dedi.

İsrail Savunma Bakanı “Elimizde varolan savunma araçlarına kuzeyden ve güneyden gelen tehditlere karşı lazer kılıcını da ekleyeceğiz” vurgusunu yaptı.

İsrail’e göre Lübnan’daki İran destekli Şii örgüt Hizbullah’ın cephaneliğinde 130 bin füze, roket ve top mermisi, Gazze’deki Hamas ve İslami Cihad’da da bunlardan on binlerce var.

A laser-based air system is in the works: Israel’s Ministry of Defense announced it is developing a laser beam capable of shooting down incoming rockets and small drones. The new laser system is still in its early stages and will be tested over the course of the year. pic.twitter.com/jdQ52N7HdZ — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 9, 2020

İsrail bu ‘tehditleri’ gerekçe göstererek geçmişte kısa menzilli Demir Kubbe, orta menzilli Davud’un Sapanı ve uzun menzilli Arrow ve Patriot’tan oluşan çok katmanlı bir hava savunma yelpazesi kurmuştu.