İsrail hükümeti 2 bin Etiyopyalı Yahudi’nin ülkeye getirilmesini onayladı

KUDÜS (AA) – İsrail hükümeti, sözde Yahudi dönüş kanunu çerçevesinde Etiyopyalı 2 bin Yahudi’yi ülkeye getirme planını onayladı.

İsrail’in Kanal 7 televizyonuna göre, Etiyopyalı 2 bin Yahudi’yi ülkeye getirmeyi öngören planın İsrail parlamentosunda onaylandığı belirtildi.

Haberde, plan uyarınca Etiyopyalı Yahudilerin 2020 yılının sonu ile 2021’in başında ülkeye getirileceği kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail’in Etiyopya asıllı Aliyah (Yahudi göçü) ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata yaptığı açıklamada, "Teklifin hükümetin oy birliğiyle kabul edilmesinden dolayı çok mutluyum." dediği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 9 Ekim’de Etiyopyalı mevkidaşı Abiy Ahmed ile telefon görüşmesinden sonra sözde Yahudi dönüş kanunu çerçevesinde Etiyopyalı 2 bin Yahudi’yi ülkeye getirmeyi planladığını açıklamıştı.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.

Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca "sürgündekiler" ya da "yabancılar" anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan "Falaşa" ya da "Beta Israel" olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.