İsrail ile Bahreyn arasında resmi diplomatik ilişkiler başladı

İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmalar imzalaması sonrası Bahreyn’e gönderdiği ilk heyetin eli boş kalmadı.
Reuters, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile İsrail Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Şabat’ın başkanlığındaki heyetin tam diplomatik ilişkilerin tesisine dair ortak bildiri imzaladığını duyurdu.
Böylece İsrail’den Bahreyn’e düzenlenen ilk resmi ziyarette törenle atılan imzalarla iki ülke arasında resmi diplomatik ilişkiler başladı.
İsrail heyetine Manama ziyaretinde Trump yönetiminden üst düzey bir heyet eşlik etti.
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