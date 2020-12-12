İsrail ile Butan Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulmasında anlaştı

KUDÜS (AA) – İsrail, Butan Krallığı ile tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail ve Butan Krallığı, aralarında tam diplomatik ilişki kurmak için anlaşma imzaladı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu adımın, İsrail-Asya ilişkileri sürecinde önemli bir gelişmeyi temsil ettiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de anlaşmanın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de imzalandığı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, "Barış anlaşmalarının meyvesi olan İsrail ile Butan arasında diplomatik ilişkilerin kurulması anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmak isteyen diğer ülkelerle de temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.