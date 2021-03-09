İsrail ile Rum kesimi, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı gaz sahalarına ilişkin mutabakata vardı

LEFKOŞA (AA) – Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail, Doğu Akdeniz'de deniz sınırlarını aşan tartışmalı gaz rezervlerinin ticari kullanımıyla ilgili görüşmelerin başlamasına yönelik bir mutabakata vardı.

Rum basınındaki habere göre, İsrail'in Yishai gaz sahası sınırı ile GKRY'nin tek taraflı ilan ettiği sözde parsellerde yer alan Afrodit gaz sahasının sınırıyla çakıştığı gerekçesiyle yaşanan ve 9 yıldır devam eden anlaşmazlığın ardından taraflar arasında mutabakata varıldı.

Varılan mutabakat, Rum Enerji Bakanı Natasa Pilides ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz tarafından açıklandı.

Rum Bakan Pilides, yaptığı açıklamada, açık denizlerdeki kaynaklarla ilgili 9 yıllık çıkmazın çözülmesi adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

Steinitz'in ziyareti sırasında sorunu çözmek için bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardıklarını aktaran Pilides, projede yer alan şirketlere yönergelerin aktarılacağını belirtti.

Pilides, çerçevenin hazırlanacak ortak bir metinle açıklanacağını ve 9 yıllık görüşmelerin ardından bu noktaya gelmekten mutlu olduklarını ifade etti.

İsrailli Bakan Steinitz de Rum kesimine "yararlı" bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Sonunda, yıllar süren, sonu gelmeyen ve yararsız müzakerelerin ardından önemli bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz." dedi.