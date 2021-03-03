İsrail, kıyılarının kirlenmesinden İran'ı sorumlu tuttu

KUDÜS (AA) – İsrail, Akdeniz'de 160 kilometre boyunca uzanan kıyı şeridinin katran tabakasıyla kaplanmasından İran'ı sorumlu tuttu.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel Twitter hesabından "Kirliliğe neden olan gemi, İran'dan kalktı ve Libyalı bir şirkete ait. Olay sadece bir suç değil, çevreye yönelik bir saldırı." paylaşımında bulundu.

Gamliel, İran'ın terörü sadece nükleer silahlar veya ülke sınırlarının yakınlarına mevzilenmekle değil, çevreye zarar vererek de uyguladığını savundu.

İran'dan İsrailli Bakan'ın suçlamalarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) 20 Şubat'ta yayınlanan haberine göre, kuzeyde Hayfa'dan başlayıp, Akka, Tel Aviv ve güneyde Aşkelon'a kadar uzanan kıyı şeridi boyunca 16 bölgede katrana rastlanmıştı.

Söz konusu maddenin pek çok su canlısının telef olmasına yol açtığı aktarılmıştı.

Katran sızıntısının kaynağının bilinmediği ancak kıyı şeridinden geçen bir gemiden kaynaklanmış olabileceği ifade edilmişti.