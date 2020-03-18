İsrail, koronavirüs nedeniyle yurt dışındaki 5 büyükelçiliğini kapattı

KUDÜS (AA) – İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Almanya, İspanya, Yunanistan, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki büyükelçiliklerini kapattığını açıkladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve yardımcısının Kovid-19'a yakalanması üzerine Büyükelçiliğin kapatıldığı belirtildi.

Madrid Konsolosunun Kovid-19'a yakalanması üzerine Büyükelçiliğin kapatıldığı ve çalışanların tamamının karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, Atina Büyükelçiliği çalışanlarından birinin yanı sıra eşi ve bir kız çocuğunun virüse yakalandığının tespit edilmesi sonucu da büyükelçiliğin kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Lahey ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki büyükelçiliklerinde çalışanlardan birer kişide Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine büyükelçiliklerin kapatıldığı kaydedildi.