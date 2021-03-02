İsrail mahkemesi, Kudüs'te Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik “tahliye kararını” erteledi

KUDÜS (AA) – İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmalarına ilişkin kararın tehirine hükmetti.

Kudüs Sulh Mahkemesinin 2019'da verdiği Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 12 Filistinli ailenin evlerini Yahudi yerleşimciler lehine boşaltmaları yönündeki karara 3 ailenin yaptığı itiraz incelendi.

Kudüslüleri Savunma Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Mahkeme, sunulan dosyaları ve dile getirilen iddiaları inceledikten sonra kararını erteledi." ifadelerine yer verildi.

– Yahudi yerleşimciler lehine verilen tahliye kararlarına tepki

Öte yandan Doğu Kudüs'teki İsrail Merkezi Mahkemesi önünde toplanan onlarca Filistinli ve Yahudi barış aktivisti, Yahudi yerleşimciler lehine verilen tahliye kararlarını protesto etti.

Eylemciler, "Ailelerin göçe zorlandığı yeter", "İşgale hayır" yazılı dövizler taşıdı.

– Ne olmuştu?

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocak ayında evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Söz konusu ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

Şeyh Cerrah Mahallesi, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci gruplar tarafından en çok hedef alınan mahalleler arasında yer alıyor.

İsrail yönetimi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin, evlerinin bulunduğu arazinin yıllar öncesinde Yahudilere ait olduğunu iddia ediyor. Evleri boşaltılması istenen Filistinli aileler ise söz konusu araziyi yıllar öncesinde Ürdün devletinden satın aldıklarını dile getiriyor.

İsrail'in parça parça ele geçirdiği Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimciler daha önce de Filistinlilere ait bazı evlere el koymuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 bin fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.