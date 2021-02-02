İsrail, Myanmar lideri Suu Çii'nin serbest bırakılması için çağrıda bulundu

KUDÜS (AA) – İsrail Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki askeri darbede gözaltına alınan Devlet Konseyi Başkanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ve diğer liderin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'daki durumun endişeyle takip edildiği belirtildi.

Suu Çii'nin ve gözaltına alınan diğer liderlerin serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail, Myanmar halkını ve demokratikleşme sürecini desteklemeye devam ediyor. Ülkede barış, sükunet ve hukukun üstünlüğünün korunması, şiddetin önlenmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

– Myanmar'da askeri darbe

8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı.

Başkent Naypyitaw ve Yangon kentlerinde ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusunun yaptığı açıklama darbe tehdidi olarak algılanmıştı. İddialara iktidar kanadından açıklama gelmezken Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İktidar mensuplarının gözaltına alınmasından birkaç saat sonra orduya ait Myawaddy televizyonunda yapılan duyuruda, ordunun yönetime el koyduğu ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklanmıştı.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.