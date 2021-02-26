İsrail polisi, suç oranlarındaki artışı protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti

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Alaturka Online
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KUDÜS (AA) – İsrail polisi, ülkenin kuzeyindeki Umm el-Fahm'da Arap kentlerinde artan suç oranını protesto etmek isteyen İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale ederek 4 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail vatandaşı Filistinliler, Tel Aviv makamlarının Arap kentlerinde artan suç oranına karşı yeterince önlem almadığı gerekçesiyle Umm el-Fahm kentinde cuma namazı sonrası gösterisi düzenledi.

Göstericiler üzerinde, "Polisin suçu ve suçluları bulmasını ve suçluların yargılanmasını istiyoruz" yazılı dev bir pankart açtı.

Gösteriye, Umm el-Fahm Belediye Başkanı Semir Mahamid ile İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Yusuf el-Cabbarin de katıldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, düzeni bozdukları ve polise taş attıkları gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı, bir polisin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları, birçok Filistinlinin İsrail polisince darbedildiğini, Belediye Başkanı Mahamid ile Milletvekili Cabbarin'in de yaralananlar arasında olduğunu kaydetti.

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