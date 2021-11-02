İsrail ve Bahreyn Başbakanları ilk kez bir araya geldi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Salman bin Hamad Al Khalifa iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesinden bu yana ilk kez İskoçya’daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) bir araya geldi.

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılan dünya liderleri ikili görüşmelere devam ediyor.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Salman bin Hamad Al Khalifa iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesinden bu yana ilk kez COP26’da bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, tarihi toplantının devam eden COP26’daki oturum arasında yapıldığı ifade edildi.

Bahreyn basınında yer alan haberlerde ise, görüşmede Khalifa’nın Bahreyn’in bölgesel barışı, kalkınmayı ve istikrarı destekleme taahhüdünü vurguladığı belirtildi.

Haberde ayrıca, görüşmede, ikili ilişkilerin ve temiz enerji gibi konuların ele alındığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail ile Bahreyn arasında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

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