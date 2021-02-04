İsrail'de son 24 saatte 7 bin 385 kişide Kovid-19 tespit edildi

KUDÜS (AA) – Karantina ve aşılama sayesinde günlük vaka sayılarında son günlerde az da olsa düşüş gözlenen İsrail'de 7 bin 385 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 85 hastanın hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 975'e çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı da 7 bin 385 artışla 672 bin 374'e yükseldi.

Hastalardan 1120'sinin durumunun ağır olduğu, 589 bin 617 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

– 5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Öte yandan ülkede 3 milyon 298 bin 254 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 907 bin 176 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan eden İsrail, 8 Ocak'tan itibaren de karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda 31 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina 5 Şubat Cuma gününe kadar uzatılmıştı.