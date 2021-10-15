İsrail’de vaka sayıları yüzde 80 düştü… İşte başarının üç sırrı

Corona virüsü salgını ile mücadelesi dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen İsrail’de vakalar keskin bir şekilde düşüşe geçti. İsrail’in başarısı takviye corona aşıları, maske zorunluluğu ve aşı pasaportuna dayanıyor.

Sozcu.com.tr

Eylül ayının başında zirve yapan vaka sayıları, dört aylık sürecin sonunda yüzde 80 oranında düşüş gösterdi. Ağır vakaların oranı da yarı yarıya azaldı.

Başbakan Naftali Bennett, hükümetin politikasına övgüde bulunurken, yakın, akıllıca ve esnek bir yönetim sergilediklerini söyledi. Bennett, “Günden güne Delta varyantının etkisini kırıyoruz” dedi.

Vakaların arttığı dönemde yeni karantina önlemleri almayan İsrail’de hükümet ‘Covid ile yaşamak’ prensibini ortaya koydu. Üçüncü doz corona virüsü aşısı 12 yaş ve üstü herkese erişilebilir hale getirildi.

ÇOCUKLAR DA KAPSAMA DAHİL



Maske kullanımı zorunlu tutulurken, restoran ve kafe gibi yerlerin yanı sıra etkinliklere girişte ‘yeşil geçiş’ kuralı uygulandı. Bu kurala göre aşı yaptırmış olmak, hastalığı atlatmış olmak ya da negatif test sonucunu belgelemek gibi seçenekler sunuldu. Çocuklar da bu kapsama dahil edildi.

İsrail’in bütünsel olarak uyguladığı bu strateji sayesinde eğitim sistemi ve ekonomi süreci açık kalarak atlattı.

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