İsrail’den Afrika ülkelerine aşı bağışı

İsrail, Afrika ülkelerine gönderilmek üzere, COVAX oluşumu kapsamında 1 milyon Covid-19 aşısı bağışladığını duyurdu.

Corona virüs salgının başlamasıyla tüm nüfusunu aşılayan ilk ülkelerden biri olan İsrail, Covid-19 vakalarının hızla arttığı Afrika ülkelerine Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 1 milyon doz aşı bağışladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, AstraZeneca aşılarının önümüzdeki haftalarda Afrika’daki farklı ülkelere teslim edileceği bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapir, ülkesinin pandemiyle mücadeleye katkıda bulunabilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Küresel çaplı COVAX girişimi kapsamında, yüksek gelirli ülkeler tarafından düşük gelirli ülkelere aşı bağışı yapılıyor.

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