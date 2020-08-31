İsrail’den BAE’ye ilk ticari sefere katılan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: İran’a karşı birleşik cephe oluşturacağız

İsrail’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ilk ticari uçak seferine katılan ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O’Brien, Abu Dabi Havalimanı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

‘Karşılıklı büyükelçi atama aşamasındalar’

İsrail’den doğrudan Abu Dabi’ye uçuş gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu dile getiren O’Brien, “BAE’nin İsrail ile barış anlaşmasına varmasıyla bu uçak seferi yapılabildi. Her iki ulus da ülkelerinin büyükelçilerini atama döneminde. Ekonomi, sağlık sistemi, eğitim ve güvenlik başta olmak üzere geniş bir alanda iş birliğinde kararlılar” diye konuştu.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayıd el Nahyan olmadan İsrail ile anlaşmanın mümkün olmayacağını belirten O’Brien, “Bu anlaşma, 25 yıl aradan sonra Ortadoğu’da barışa yönelik atılan en önemli adımdır” iddiasında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, bu anlaşmayla her iki ülkenin daha da güvende olacağını söyleyerek “BAE ve İsrail, ABD ile birlikte İran’a karşı birleşik bir cephe kuracak” dedi.

‘Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da ibadet etmek isteyen Müslümanlar doğrudan Abu Dabi’den uçabilecek’

O’Brien, İsrail işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da ibadet etmek isteyen Müslümanların artık Abu Dabi’den Tel Aviv’e doğrudan uçakla sefer düzenleyebileceği manzarasını çizdi.

Trump’ın damadı ve başdanışmanı ise İsrail’e ait uçağın Abu Dabi Havalimanı’na inmesinin ‘tarihi bir yolculuk’ olduğunu, ilk defa İsrail’den bir Körfez ülkesine doğrudan uçuş gerçekleştirildiğini belirtti.

Abu Dabi Veliaht Prensi’ne övgüler düzerek Nahyan’dan ‘yeni Ortadoğu’ya yön veren kişi’ diye söz eden Kushner, taşıdıkları mesajın Filistinliler için de bir ümit olduğunu iddia etti.

Tüm bölgenin Filistinililerin müzakere masasına dönmesini heyecanla beklediğini savunan Kushner, “Geçmişe takılmamalılar. Masaya dönmeliler ve herkesin çıkarıyla örtüşecek bir şeyin nasıl yapılacağını düşünülmeliler” dedi.

“Bölgede en büyük tehlike olarak İran’ı görüyoruz” vurgusunu yapan Kushner, F-35 savaş uçaklarının İsrail haricinde BAE gibi diğer bölge ülkelerine satışıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“BAE’nin ABD’li ile yaklaşık 30 yıla dayanan savunma alanında bir ilişkisi mevcuttur. ABD’nin BAE ile askeri ilişkileri çok özeldir. Aynen ABD’nin İsrail ile ilişkileri gibi. İleriki süreçte askeri ilişkiler konusunda daha fazla görüşmeler olacaktır.”

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat da İsrail heyeti başkanı olarak BAE’de olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.