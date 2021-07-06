İsrail’den son kullanma tarihi yaklaşan aşılara takas yöntemi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail ile Güney Kore arasında son kullanma tarihi yaklaşan Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 700 bin dozunun takası için anlaşma yapıldığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında İsrail, ay sonuna kadar yapılması gereken 700 bin doz aşısını Güney Kore’ye gönderecek. Güney Kore’den yılın sonunda aynı dozda aşı alacak. Son kullanma tarihi yaklaşan aşıların kısa sürede yapılması için verileceği kaydedildi.

FİLİSTİN KABUL ETMEDİ



Bennett, “Halkımızın hayatlarını korumaya devam ediyoruz. Aşılar etkili ve hayat kurtarıcı. Güney Kore ile kazan-kazan kapsamında anlaştık. Güney Kore, mevcut stoklarımızdan aşı alacak ve onlardan uzun vadede kullanabileceğimiz aşı alacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güney Kore, aşıları gerekli denetimlerden geçirdikten sonra kullanacak. Filistin yönetimi ile İsrail yaklaşık 1.5 milyon doz corona virüsü aşı takası için anlaşmıştı. Ancak, Filistinli yetkililer İsrail’den gelen aşıların son kullanma tarihinin kısa süre içinde dolacak olması nedeniyle anlaşmayı iptal etmişti.

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