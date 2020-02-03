İsrail’e neden düşman olmak zorundayız?





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Bölgemiz iyice karıştı. İdlib'de Türk askeri Suriye askeri ile ilk kez karşı karşıya geldi ve Suriye topçularının ateşi sonunda 4 askerimiz şehit edildi. Saraydan yapılan ilk açıklamada Suriye'nin bu saldırısına karşı anında misliyle karşılık verildiği bildirildi. Daha sonra Erdoğan da saldırının karşılıksız kalmadığını Suriye'den 45 kişinin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bu durum bir savaşın başlangıcı mı yoksa karşılıklı atışlardan sonra durum sakinleşecek mi bunu henüz bilemiyoruz. Aynı dönemde Amerika ile İsrail'in ortaya attığı yüzyılın anlaşması gündeme geldi. Bazı İslam ülkeleri buna karşı çıktı. AKP iktidarı ise dünyadaki en sert tepkiyi gösteren yönetim durumunda. Yıllardır hep merak ederim. Türkiye neden İsrail'e düşman. Bunda elbette Müslüman dayanışması var ama bu dayanışma nedeniyle sorun çozülemediği gibi çok kan akıyor. Eğer Türkiye İsrail'le düşman değil de işbirliği yapan ülke olsa başta Filistin sorununun çözümü kolaylaşır. Ayrıca Doğu Akdeniz bir barış denizi haline gelir. İsrail, Suriye, Mısır, Libya Türkiye'nin ağabeyliğinde petrol ve hidrokarbon yataklarının gerçek sahibi olarak bundan en büyük payı alırlar. Bu arada İsrail'in "siyonizminin" çok abartıldığını düşünüyorum,. Türk kamuoyu İsrail'in ve dünyadaki Yahudilerin toplamına hiç dikkat etmeden büyük bir kompleks içinde İsrail düşmanlığı yapıyor. Oysa İsrail'in nüfusu 8.5 – 9 milyon. Dünyadaki Yahudilerin toplamı da 22 milyon. İsrail'i çevreleyen Müslüman ülkelerin toplam nüfusu 400 milyona yaklaşıyor. Yani demek ki Müslüman ülkeler İsrail'i tükürükle bile boğabilir. O halde nedir bu korku? Arkasında Amerika varmış. Olsun. Ne yapacak Amerika? İslam ülkelerine nükleer bomba mı atacak, bu ülkelere savaş mı ilan edecek? Hayır. Demek ki aslında İsrail karşıtlığı aslında bu bölgedeki bazı ülkelerin kendi çıkarlarını yürütmek için kullandığı bir araç. Türkiye ise daha duygusal nedenlerle İsrail düşmanlığını körüklüyor. Böyle olunca Türkiye bölgede barışı sağlayacak bir güç olmaktan da çıkıyor. Yıllar önce Türkiye'nin İsrail üzerinde çok büyük bir gücü ve ağırlığı vardı. Bunu iyi değerlendiremedi bu iktidar ve işi çözümsüz hale getirdi.