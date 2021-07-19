İsrail’in casus yazılım ihracatı skandalına ‘yılın hikayesi’ diyen Snowden: Muhaliflere zulmedilmesinden sorumlular

ABD’nin Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) liderler dahil dünya çapında yasadışı dinleme yaptığını ifşa etmesiyle tanınan Edward Snowden, İsrailli şirket NSO Group’un hükümetlere sattığı Pegasus casus yazılımı sayesinde dünya çapında binlerce gazeteci, aktivist ve muhalife dinleme ve takip yapıldığının ifşa edilmesini memnuniyetle karşıladı. Eski ABD’li istihbarat analisti Snowden, küresel çapta hükümet kurumlarının İsrail’den aldıkları yazılımla istedikleri herkesin iPhone veya Android telefonlarını hacklediklerinin ortaya çıkmasını ‘yılın haberi’ diye niteledi.

“Her ne yapıyorsanız bırakın ve bunu okuyun. Bu sızıntı yılın hikayesi olacak” diye tweetleyen Snowden, ‘İsrailli şirket NSO Group’un meşru kullanımı bulunmadığı halde dijital virüs bulaştırma vektörlerini sattığını, dolayısıyla bunun hedefi olan kişilerin gözaltına alınmaları ve ölümlerinin cezai sorumluluğunu doğrudan taşıması gerektiğini’ belirtti.

The Israeli company behind this — the NSO group — should bear direct, criminal liability for the deaths and detentions of those targeted by the digital infection vectors it sells, which have no legitimate use. https://t.co/KtpyiyBzUf — Edward Snowden (@Snowden) July 18, 2021

Rusya’ya sığınmak zorunda kalmış olan ünlü ifşaatçı, ​The Guardian’a yaptığı değerlendirmede de, dünyada hiçbir akıllı telefonun devletlerin sponsorluğundaki siber saldırılar karşısında güvende olmadığını belirtti. Kar amaçlı kötücül yazılım üretiminin varolmaması gereken bir sanayi olduğunu dile getiren Snowden, tüm hükümetlere casus yazılım ticaretinin yasaklanması için küresel moratoryum çağrısı yaptı.