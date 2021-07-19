İsrail’in casus yazılımını kullanan Araplar Türkiye’den de isimleri takip etmiş

Dünya basını, Pegasus Projesi’ni konuşuyor… İsrail merkezli casus yazılım geliştiren NSO Group ve müşterilerini ifşa eden projede teknolojinin ne kadar sonuçlar doğurabileceği gözler önüne serildi…

NSO’nun geliştirdiği ve “amiral gemisi” olarak adlandırılan Pegasus isimli casus yazılımın iPhone’ları ve Android işletim sistemine sahip cihazları takip ettiği belirtilirken yazılımın özellikleri, “Pegasus, gizlice bütün yazışmaları, fotoğrafları, e-postaları, konum bilgisini kullanabiliyor. İstenildiği zaman kullanıcı fark etmeden mikrofonları ve kameraları açılabiliyor” diyerek tanıtılıyor.

Paris merkezli kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Forbidden Stories ve Amnesty International’ın ortak projesiyle NSO’nun 50.000’den fazla telefon numarasını takip ettiği ortaya çıktı. Bu skandalı ifşa etmek üzere dünyanın farklı ülkelerinden saygın gazetelerde görevli 80’den fazla gazetecinin eş zamanlı olarak çalıştığı da belirtildi.

Projede yer alan gazetelerden olan İngiliz The Guardian gazetesi de Suudi Arabistan’ın bu uygulamayı çok yoğun bir şekilde kullandığını yazdı. Gazete, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ve yakınlarının da bu uygulama tarafından izlendiğini ortaya koydu.

Yapılan analizlerde Kaşıkçı’nın ölümünden sonra gazetecinin yakın çevresinden bazı kişilerin telefonlarına bu yazılımın yüklendiği ortaya çıktı. Türkiye’den de isimlerin telefonlarının takip edildiği ve hatta dava sürecini takip eden başsavcının telefonunun da izlendiği belirlendi.

Yapılan analizlerde Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in telefonuna da Kaşıkçı’nın ölümünden dört gün sonra virüs bulaştırıldığı belirtildi. Cengiz The Guardian’a yaptığı açıklamada, “Bu siber saldırıdan şaşırmadım. Elimden ne gelebilir ki” dedi.

Cengiz’in kullandığı iPhone’un saldırıya uğradığını yazan Washington Post gazetesi ise Uluslararası Af Örgütü’nün analizini paylaştı. Analizde, “Kaşıkçı’nın ölümünden sonraki dört gün içerisinde saldırıya uğradı. Ondan sonraki gün ise beş kere saldırıya uğrandı” ifadesi yer aldı.

Öte yandan Kaşıkçı’nın Al Jazeera televizyonunda çalışan yakın arkadaşı Wadah Khanfar’ın telefonunun da izlendiği belirtildi.

Telefonuna virüs gönderilen ve siber saldırıya uğrayan isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üst düzey yardımcılarından Yasin Aktay oldu. Aktay daha önce yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın ölümü sonrasında MİT’ten bu yönde bir uyarı geldiğini söyledi. Aktay, “Bunu yapmaları gereksizdi, ben sadece onun bir arkadaşıydım” dedi.

The Guardian’ın kapsamlı analizinde en dikkat çekici isimlerden biri ise Kaşıkçı davasını yürüten İrfan Fidan oldu.

Soruşturmayı sürdüren Fidan’ın cep telefonu numarasının da NSO Group’un müşterileri tarafından hedefe alındığı kaydedildi. Fakat The Guardian, Fidan’a yapılan saldırıda başarıya ulaşılıp ulaşılmadığının bilinmediğini de aktardı.