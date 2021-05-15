İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı başkentte “beyaz kıyafetli” protesto

ANKARA (AA) – İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik saldırılarında şehit olanlar için başkentte gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Terörist İsrail, Filistin'den defol", "Gazze'ye, Aksa'ya, direnişe bin selam" sloganları attı.

Beyaz gömlek giyen erkeklerle beyaz başörtüsü takan kadınlar, Filistinlilerin direnişine destek vermek amacıyla kollarına kırımızı kurdele bağladı.

Öğle namazını ve gıyabi cenaze namazını burada kılan grup adına, "Kudüs İçin Ayağa Kalk" platformunca hazırlanan bildiri okundu.

İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği zulüm ve neden olduğu yıkımların anlatıldığı bildiride, "Her şeye rağmen Amerikan emperyalizminin ileri karakolu terör devletinin devasa savaş makineleriyle harekete geçtiğini gören Filistinli Müslümanlar korkup sinmiyor, teslim bayrağı çekip işgal ve tehcire rıza göstermiyor. Sadece dayağı, hücreleri değil, ölümü de göze alarak ayağa kalkıyor ve dişiyle tırnağıyla direniş hattını örgütlüyor. Şehadete gülümseyerek koşuyorlar." ifadelerine yer verildi.

Daha sonra, 44 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Kudüs Şurası Başkanı Mehmet Fatih Serenli, yaptığı konuşmada, Filistinlilerin Siyonist çetelere ellerindeki taşlarla karşı koyarak gösterdikleri direnişin bayrama anlam kattığını söyledi.

Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki direniş cephelerinde, en azılı çetelere karşı mücadelelerde şehit olanları anan Serenli, Mescid-i Aksa'nın İslam'ın mabedi olduğunu ve hiçbir gücün bu statüyü değiştiremeyeceğini vurguladı.

– "Mescid-i Aksa için mücadelemizden asla geri adım atmayacağız"

Beyaz gömlekleri ve kollarına bağladıkları kırmızı kurdelelerle canları pahasına Mescid-i Aksa'yı müdafaa edeceklerinin altını çizen Serenli, İsrail'e ve iş birlikçilerine seslenerek, şunları kaydetti:

"Donanımları, teçhizatları ne kadar güçlü olursa olsun buna, biz Müslüman milletler olarak müsaade etmeyeceğiz. Bunun en büyük ispatı da göstermiş olduğumuz 15 Temmuz direniş bilincidir. Allah'ın izniyle nasıl bu yollarda, bu mekanlarda özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı müdafaa ettiysek, bir kez daha ve bin kez daha Mescid-i Aksa için, kardeşlerimizin izzeti ve onuru için mücadele edeceğiz ve asla geri adım atmayacağız."

Serenli, Mescid-i Aksa ve Filistin için yılın belli günlerinde değil, her zaman mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

– "Mescid-i Aksa'nın bekçileriyle kaderlerimizi birleştirmişiz"

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de Mescid-i Aksa'nın "katillerin, zorbaların ve haydutların" işgali altında kalmaması için bir araya geldiklerini aktardı.

Selvi, "Mescid-i Aksa'nın bekçileriyle kaderlerimizi birleştirmişiz. Şehadete kadar bütün mücadelemizi vereceğiz ve hep birlikte kirli ayakları oraya sokmayacağız." dedi.

Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinli Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını, verdikleri mücadele arzu ettikleri sonuca ulaşana kadar da desteklerini sürdüreceklerini dile getiren Selvi, "şehadete ve zafere dek" gösterilen dayanışmanın devam ettirilmesini istedi.

– "Fiili, manevi ve maddi olarak mazlumların yanında olunmalı"

İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan, Türkiye'de yaşayan herkesin Siyonizm'i ve Siyonist işgalcileri reddettiğini, Mescid-i Aksa'da namaz kılarak, Gazze'de özgürlüğü ilan edecekleri inancı taşıdığını söyledi.

Eylemleriyle, Filistinliler başta olmak üzere fiili olarak bütün mazlumların yanında yer aldıklarını göstermek istediklerini kaydeden Sinan, manevi olarak dua ederek, destek verdikleri mazlumlara maddi anlamda da destek olunması çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Filistinliler için dua etti.