İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İSTANBUL (AA) – İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırıları, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının çağrısıyla Fatih'te Vatan Caddesi'nde araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğuna doğru harekete geçti.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren vatandaşlar, taşıdıkları Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluk önünde toplandı. Gruptakiler sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı.
Gruptakilerin başkonsolosluk önündeki protestoları devam ediyor.