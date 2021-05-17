İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Tunus'ta protesto edildi

SAFAKES (AA) – Tunus'un doğusundaki Safakes kentinde, İsrail'in devam eden saldırılarına karşılık Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Safakes'teki sivil toplum kuruluşu Filistin Kültür ve Mirası Kufiyye Derneği tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar kentteki belediye binası önünde toplandı.

Tunus ve Filistin milli marşlarını söyleyen göstericiler, iki ülkenin bayrağı ile İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin posterlerini taşıdı.

Kadın, erkek, çocuk yüzlerce kişinin katıldığı gösteride Tunuslu ve Filistinli gençler, Filistin haritası şeklinde insan zinciri oluşturdu, Mescid-i Aksa'nın maketi etrafında bir araya geldi.

Eyleme katılanlar, üzerinde "Filistin için umut ol", "Ben bir çocuğum ve barış içinde yaşamak hakkım" yazılı pankartlar taşıdı; "Halk, Filistin'in kurtulmasını istiyor", "Halk, normalleşmenin suç sayılmasını istiyor" şeklinde İsrail'le normalleşmeye tepki gösteren sloganlar attı.

İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin fotoğraflarından oluşan bir sergi alanı düzenlenirken, eylem sırasında ayrıca Filistin bayrağı ile hayatını kaybeden Filistinlilerin fotoğraflarının yer aldığı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Balonların birinde, 15 Aralık 2016'da Safakes kentindeki evinin önünde suikasta uğrayan ve İsrail istihbaratının öldürmekle suçlandığı Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin fotoğrafı vardı.

– İsrail'le normalleşmenin suç sayılması çağrısı

Kufiyye Derneği Başkanı Suheyr Şebşub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünya halklarını İsrail'in işlediği suçlara karşı Filistinlilerle ve Filistin direnişiyle dayanışmaya çağırdıklarını söyledi.

Şebşub, tüm resmi kurumlardan, "başkasının hakkını zorla alan, gaspçı İsrail ile normalleşmeyi suç sayan bir yasanın" hızla çıkarılmasını istediklerini aktardı.

Safakes Milletvekili Nahda Hareketinden Fayize Buhilal ise Gazze'nin İslam ümmetinin şerefini savunduğunu belirtti.

İsrail'le normalleşmenin suç haline getirilmesini desteklediklerini ifade eden Buhilal, ne şartla olursa olsun İsrail'le iş birliği içerisinde olan herkesi suçladıklarını kaydetti.

– Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.