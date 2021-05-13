İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği topçu atışında onlarca kişi yaralandı

GAZZE (AA) – İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ummu en-Nasr köyüne düzenlediği topçu atışında onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Ummu en-Nasr köyündeki tarım arazilerini ve evleri yoğun topçu atışıyla hedef aldı.

Saldırı sonucu onlarca Filistinli yaralanırken, ambulans ekipleri çok sayıda yaralıyı olay yerinden hastaneye taşıdı.

– Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail polisinin Doğu Kudüs’ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi. İsrail’in Gazze’de 500’ün üzerinde hedefi vurduğu 150 hava saldırısında şimdiye kadar 27'si çocuk 103 Filistinli şehit oldu, 530'dan fazla kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.