İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze’den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli daha öldü

KUDÜS (AA) – İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken Filistin direniş örgütleri tarafından atılan roketler nedeniyle 1 İsrailli daha hayatını kaybetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze'den atılan bir roket başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bir binaya isabet etti. Olayda bir İsraillinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylelikle Gazze'den atılan roketler nedeniyle ölen İsraillilerin sayısı 10’a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye çıktı.

– Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.