İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinliler, aylıklarının düzenli olarak ödenmesini istiyor

GAZZE (AA) – İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzeliler, Filistin yönetiminden kendilerine tanınan hakların verilmesini ve aylıklarının düzenli bir şekilde ödenmesini talep etti.

Filistinli grupların, "Filistinli Yaralılar Günü" münasebetiyle yaptığı çağrıyla onlarca kişi, Gazze'deki Şehit ve Yaralı Aileleri Destek Kurumunun önünde eylem düzenledi.

"Yaralılara destek ulusal görevdir", "Filistinli yaralılar..Kırılmaz irade" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, şehit yakınları ve yaralılara bağlanan aylıkların yatırılmasını istedi.

Eylemde Gazze'deki Filistinli gruplar adına konuşma yapan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yetkililerinden Hani es-Sevabite, 1987'den bu yana Filistinli yaralıların sayısının 300 bini geçtiğini belirterek, yaralıların İsrail'in vahşiliğinin ve sivillere yönelik terörünün göstergesi olduğunu ifade etti.

Sevabite, Filistin yönetiminden yaralıların haklarının iade edilmesini talep ederek, onurlu bir yaşam sürmeleri için bir program belirlenmesi çağrısında bulundu.

Şehit ve Yaralı Yakınları Ulusal Komitesi Sözcüsü Ala el-Beravi, aylıklarının düzenli olarak yatırılması dahil şehit yakınları ve yaralılarla ilgili tüm sorunların çözülmesini istedi.

Beravi, 2008 yılından bu yana İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinlilerin, bugüne dek birçok sıkıntı çektiğini, resmi makamlardan bu konuda herhangi bir karar çıkmaksızın Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından (FKÖ) aylıklarının kesildiğini ya da hiç yatırılmadığını belirtti.

Sözcü, Filistin yönetimi ve FKÖ'den, yaralıların haklarını yerine getirmesini talep etti.

Filistin'de, eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 1968 yılındaki kararıyla 13 Mart, "Filistinli Yaralılar Günü" olarak kabul ediliyor. Söz konusu günde, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü saldırılardan mağdur olan Filistinliler, çeşitli etkinliklerle seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyor.