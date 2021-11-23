İsrailli bakandan atom bombası uyarısı

Yazan:
Alaturka Online
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İsrail Ekonomi Bakanı Avigdor Lieberman, bugün yaptığı açıklamada İran’ın birkaç yıl içinde atom bombası yapabilecek güce ulaşacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 16:18 – 23 Kasım 2021

İsrailli bakandan atom bombası uyarısı

İsrail’in deneyimli siyasetçilerinden ve bürokratlarından Avigdor Lieberman açıklamalarda bulundu… Kariyeri boyunca başbakan yardımcılığından, dışişleri bakanlığına ve savunma bakanlığına birçok pozisyonda görev üstlenen Lieberman bugün İran yönetimi ile ilgili konuştu.

Lieberman, “İran 5 yıl içinde atom bombası üretebilir. Şu an dünya güçleriyle yapılan görüşmeler ve nükleer teknolojilerini kısıtlamaya çalışmak bu süreci etkilemiyor” dedi.
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