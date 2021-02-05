İşsiz annenin isyanı: Bay Kemal diye uğraşacağına milletin sorunlarıyla uğraşsınlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da esnaf ziyaretlerine Elmadağ ilçesinde devam etti.

Esnaf ziyareti sırasında Akşener’in yanına gelen bir vatandaş, oğlunun engelli olduğunu, sağ gözünü kaybettiğini ve işsiz olduğunu belirtti. “Çalmadığım kapı kalmadı, ben sana yalvarıyorum” diyerek Akşener’den yardım isteyen vatandaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Vatandaşa ‘Neyle geçiniyorsun’ diye soran Akşener, “Bir asgari ücret emeklisiyle” yanıtını aldı. Akşener, vatandaşa yardım sözü verdi.

“BAY KEMAL, BAY KEMAL DİYE UĞRAŞACAĞINA…”

Eşinin kahvehane işletmesinin kapandığını, kendisinin de aynı sektördeki işinden çıktığını, 2 çocuğa bakmak zorunda olduğunu ve kirada oturduğunu belirten bir anne ise, “Bay Kemal, Bay Kemal diye uğraşacağına milletin sorunlarıyla uğraşsınlar. İş versinler bize. Biz iş istiyoruz. Kimseden balık tutup vermesini istemiyoruz, bize balık tutmayı öğretsinler. Hazır istemiyoruz” diye konuştu.

Akşener, “Elimden geleni her türlü şeyi yapacağım” sözü verdi.

“UFACIK BİR UMUT SERPİLSİN İÇİMİZE”

Kırtasiye esnafı bir vatandaş ise Çölyak hastasına bakmak zorunda olduğunu, sadece belli ürünleri tüketebildiklerini, bu ürünler için devletin yaptığı yardımın yetmediğinden yakındı.

Vatandaş, “Hiçbir şekilde mecliste gündeme gelmiyor. Bize ufacık bir umut serpilsin içimize” diye dert yandı. Akşener, bu konuda mecliste gündem dışı konuşma yapılacağını belirtti.

“KREDİ ALMAM İÇİN 3 YERDEN SÖMÜRÜLÜYORUM”

Bir tekstil dükkanındaki esnaf ise, “Halk Bankası’ndan kredi almam için 3 yerden sömürülüyorum” diyerek sosyal yardımlardan faydalanırken nasıl borçlu çıktığını şöyle anlattı:

* Esnaf odası ‘2 senedir neredeydin, ver bakayım 2 bin lira’ diyor. Daha kredi almadan komşu komşu geziyoruz, 2 bin lira aidatımızı ödüyoruz…

* Bir de geçmiş aidatları ödüyoruz 4 bin lira oluyor. Yetti mi? Yetmedi. Bir de Ankara Ticaret Sicil var. 3 yere 5 bin lira.

* Ben şunu istiyorum. Ben vergi mükellefiyim. Ben odaya kayıt olmak mecburiyetinde hissetmeyip vergi karnemle Halk Bankası’na gidip kredimi almak istiyorum.

* Ben vergimi veriyorum. İkinci bir konu sendikalar. Nerede bu sendikalar? Şu anda sendikalar birbiriyle mücadele ediyor. ‘Gel biraz da ben sömüreyim’ diye.

* Neredesiniz sendikalar? Sizden şunu istiyorum. Hiçbir sendikalı aidatı belediye tarafından sendika patronlarına aktarılmamalı.

“İKTİDAR BU DERTLERİ ÇÖZMEKLE MÜKELLEFTİR”

Ziyaretlerinin ardından görüşlerini paylaşan Akşener, şöyle konuştu:

* Birincisi insanlar, siyasetçiden kavga gürültü istemiyor. Dertlerinin görülmesini istiyor.

* Dertleri görüldükten sonra da bir araya gelip çözülmesini istiyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Bütün gün gezdik. Siz beni izlediniz. Birlikte gezdik.

* Kimseyi tahrik eden, hakaret eden, tek kelimem çıktı mı ağzımdan? Çıkmadı. Ama işte görüyorsunuz esnafın halini.

* Böyle bir sistemin içinde evet pandemi zorlaştırdı her şeyi. Buna itirazım yok. Ama doğru adımların atılması lazım. Bu sese siyaset cenahının kulak vermesi lazım.

* Biz şöyle tanımlıyoruz İYİ Parti olarak. Seçim olur, birden fazla siyasi partiyi getirir seçmen der ki ‘Sen iktidar olacaksın’. Bizim konumuzdaki siyasi partilere de der ki ‘Senin üzerinde gözüm var. Sen de muhalefet olacaksın. Seni de gözlüyorum’.

* İktidar bu dertleri çözmekle mükelleftir. Muhalefet de halkın avukatı olmakla mükelleftir. Seçmenin bize verdiği görev bu. Benim vaktim var ben geziyorum.

* Sayın Erdoğan’ın böyle bir vakti elbette olamaz. Çünkü Cumhurbaşkanı, iktidarın başı. Ne yapması gerekiyor? O buralara gelemeyebilir. Onun milletvekillerinin gelmesi lazım.

* Hadi diyelim o da gelemedi çok işi var. Ben geliyorum. Benim ağzım, sizlerin burada dinlediği insanların sesi. O zaman o sesi duymak zorunda. Siyasetin olması gereken alanı bu. Ben de partim de onu sağlamaya çalışıyoruz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elmadağ ilçesi ziyaretinde Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’ı da ziyaret etti.

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