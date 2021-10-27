Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. AKP'nin kalesi olarak bilinen Gaziosmanpaşa'da mikrofon uzattığımız, işsiz bir yurttaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek iktidarı savununca deyim yerindeyse meydan karıştı! İktidarı savunan işsiz adama yurttaşlar tepki gösterince tartışma çıktı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #siyaset #tartışma #ekonomi #ekremimamoğlu #haber #politika #gaziosmanpaşa #akp #chp #mhp #hdp #iyiparti #tip #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online İşsiz yurttaş iktidarı savununca meydan karıştı! “YETER ARTIK YA!”