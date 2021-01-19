İşsizleri unuttular, kütüphane yapacaklar

Milyonlarca vatandaş işsizlik ve yoksullukla boğuşurken, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adeta kütüphane yapmak için yarışa yarışına girişti. Cumhurbaşkanlığı, Ankara’da 3 milyar 53 milyon lira harcayarak yaptırdığı millet kütüphanesinin ikincisini şimdi de 855 milyon lira başlangıç ödeneğiyle İstanbul’a yaptıracak.

İstanbul’a yapılacak kütüphaneye harcanacak paranın 4 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor. TBMM de 21 milyon 335 bin liraya TBMM kampüsünün içine 4 bin metrekare kapalı alanı olan bir kütüphane yapacak.

Cumhurbaşkanlığı, ilk büyük kütüphane inşasına 2016 yılı yatırım programına konulan 650 milyon liralık ödenekle başladı. Daha sonra da bu yatırıma bugüne kadar 2 milyar 972 milyon 800 bin lira harcandı. Bu yıl da 81 milyon lira daha harcanarak yatırımın mali portföyünün tamamlanması planlanıyor.

ÖDENEK HAZIR

Cumhurbaşkanlığı Ankara’nın yanı sıra bir tane de İstanbul’a kütüphane yapmak için bu yılın yatırım programına 855 milyon lira ödenek koydu. İstanbul Millet Kütüphanesi ismiyle programa giren kütüphane, 122 bin metrekare kapalı alan ve 106 bin metrekare peyzaj alanı üzerine kurulacak ve 2024 yılında tamamlanacak.

Kütüphane inşaatı için bu yıl 250 milyon liralık harcama yapılacak. Ankara’daki kütüphane 650 milyon lirayla başlayıp 3 milyar liraya tamamlanmıştı. Benzer durumun burada da yaşanması halinde İstanbul’daki millet kütüphanesine gidecek paranın 4 milyar lirayı bulabileceği ifade ediliyor.

2022’DE AÇILACAK

Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra bir kütüphane yatırımı da TBMM’den geldi. Halen ana binada kütüphaneye sahip olan TBMM, kampüs alanı içine 4 bin metrekare kapalı alana sahip bağımsız bir kütüphane binası yapacak. 2022 yılında hizmete açılması planlanan kütüphanenin ilave artış olmazsa 21 milyon 335 bin liraya mal olacağı hesaplandı. Yapımına bu yıl başlanacak kütüphane için bu yıl sonuna kadar 11 milyon liralık harcama yapılacak.

TBMM’YE 10 MİLYON LİRALIK HİZMET BİNASI YAPILACAK

TBMM, bu yıl kütüphanenin yanı sıra yeni bir hizmet binası inşasına daha başlayacak. Personel otoparkının üzerine yapılacak hizmet binasının 6 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacağı ve 30 milyon liraya mal olacağı hesaplandı. Önümüzdeki yıl hizmete açılması planlanan bina için bu yıl 10 milyon lira para harcanacak.

TBMM, yapımına geçen yıl başlanan ve 2020 sonuna kadar 3 milyon liralık harcama yapılan kreş binasını da bu yıl tamamlamayı planlıyor. 5 bin 742 metrekare alana sahip olacak kreşin 27 milyon liraya mal olması ve bu yıl içinde 24 milyon liralık harcama yapılması öngörüldü.